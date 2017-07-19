0
13:31
«Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ»
10:24
В 18:30 начнётся регистрация участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля в Пскове
09:56
Сегодня на сайте ПАИ состоится прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
17:30
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
22:31
Команда областной администрации обыграла в хоккей сотрудников ГИБДД
14:54
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
09:22
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Еще новости
Спорт

Сегодня на сайте ПАИ состоится прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»

Сегодня, 19 июля, на сайте Псковского агентства информации в 18:30 начнется прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром» (Владимирская область), который состоится в рамках первого тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» 2017/18.

ФК «Муром» был основан в 2014 году. Клуб выступает в Первенстве России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ (Второй дивизион), Чемпионате Владимирской области, Третьем дивизионе, лиге «Золотое кольцо», Кубке России. Среди достижений клуба: вице-чемпион Чемпионата Владимирской области (2015 год), обладатель Кубка Владимирской области(2015), Чемпион Владимирской области 2016, обладатель Кубка Сезона Владимирской области 2016. В 2016 году команда выиграла первенство МФФ «Золотое кольцо», и получила путевку в Первенство ПФЛ.

Главным арбитром матча назначен Михаил Буховец, представляющий Ленинградскую область. Помогать ему будут ассистенты из Санкт-Петербурга Павел Новиков и Роман Милюченко. Инспектор встречи - Игорь Хоммутинников (Калининград).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ»
19 июля 2017
«Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ»
В 18:30 начнётся регистрация участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля в Пскове
19 июля 2017
В 18:30 начнётся регистрация участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля в Пскове
Сегодня на сайте ПАИ состоится прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
19 июля 2017
Сегодня на сайте ПАИ состоится прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
18 июля 2017
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
Команда областной администрации обыграла в хоккей сотрудников ГИБДД
17 июля 2017
Команда областной администрации обыграла в хоккей сотрудников ГИБДД
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июля 2017
Завершен прием заявок на участие в конкурсе «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
14 июля 2017
Андрей Никифоров стал ещё одним участником автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз
12 июля 2017
Первенство России по велоспорту среди юниорок пройдет в Псковской области в 7-й раз

Идет загрузка...