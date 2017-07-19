Сегодня на сайте ПАИ состоится прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»

09:56, 19 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 19 июля, на сайте Псковского агентства информации в 18:30 начнется прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром» (Владимирская область), который состоится в рамках первого тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» 2017/18.

ФК «Муром» был основан в 2014 году. Клуб выступает в Первенстве России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ (Второй дивизион), Чемпионате Владимирской области, Третьем дивизионе, лиге «Золотое кольцо», Кубке России. Среди достижений клуба: вице-чемпион Чемпионата Владимирской области (2015 год), обладатель Кубка Владимирской области(2015), Чемпион Владимирской области 2016, обладатель Кубка Сезона Владимирской области 2016. В 2016 году команда выиграла первенство МФФ «Золотое кольцо», и получила путевку в Первенство ПФЛ.

Главным арбитром матча назначен Михаил Буховец, представляющий Ленинградскую область. Помогать ему будут ассистенты из Санкт-Петербурга Павел Новиков и Роман Милюченко. Инспектор встречи - Игорь Хоммутинников (Калининград).