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Общество

Международный День торта отмечается 20 июля

20 июля отмечается Международный День торта. Как сообщает calend.ru, праздник проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит «Я приду к тебе с тортом».

У истоков этого праздника стоял «Миланский клуб» – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие люди. Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив «Королевства Любви» (международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру. Активное участие в первом праздновании Дня торта приняли Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль, США. В этот день был испечен первый в мире коллективный «многонациональный» миротворческий торт – в его приготовлении приняли участие жители стран, присылавшие фотографии испеченных ими тортов на сайт праздника. Затем параметры всех тортов были суммированы, и границы первого в мире коллективного миротворческого торта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток.

Тема праздника в этом году – «Сад Любви», что позволит кондитерам-декораторам раскрыть свои таланты в цветочно-ягодной тематике. Принять участие в празднике может любой желающий, вне зависимости от кулинарных способностей, возраста, страны проживания и других факторов. Торт можно не только испечь, но и нарисовать, слепить, связать, создать из любых материалов.

В России, помимо развлекательных и культурных мероприятий, в этот день проходит и ряд благотворительных акций для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Силами волонтеров данный праздник устраивается для маленьких пациентов различных российских клиник. 

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