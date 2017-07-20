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Спорт

День шахмат празднуется в мире 20 июля

20 июля в мире отмечается Международный день шахмат, сообщает calend.ru.

Шахматы — это настольная игра на 64-клеточной доске, на которой располагаются 32 фигуры (по 16 фигур белого и черного цвета). Играют 2 партнера. Цель игры заключается в том, чтобы поставить мат королю противника. Считается, что игра в шахматы способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления.

Название игры происходит из персидского языка: шах мат означает «властитель умер». Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в IX-X веках.

Праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. На сегодняшний день её членами являются 170 национальных федераций. Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъём уровня шахматной культуры и знаний. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 105 странах мира. В России почти в каждом городе есть шахматный клуб (иногда их несколько), в котором собираются почитатели этого вида спорта. В Международный день шахмат в этих клубах проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену опытом игры.

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