Мобильный телефон похитили у мужчины в Пскове
В Пскове полиция задержала мужчину и женщину, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, 18 июля около 19:00 в Пскове на Октябрьском проспекте двое неизвестных подошли к прохожему и открыто похитили у него мобильный телефон, после чего скрылись.
Потерпевший, 44-летний пскович, сразу же сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летняя безработная горожанка и не работающий ранее судимый 50-летний мужчина. Похищенное изъято.
Полиция возбудила уголовное дело. Проводится расследование.