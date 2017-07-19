Мобильный телефон похитили у мужчины в Пскове

10:03, 19 июля 2017, ПАИ

В Пскове полиция задержала мужчину и женщину, подозреваемых в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 18 июля около 19:00 в Пскове на Октябрьском проспекте двое неизвестных подошли к прохожему и открыто похитили у него мобильный телефон, после чего скрылись.

Потерпевший, 44-летний пскович, сразу же сообщил о произошедшем в полицию. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались 28-летняя безработная горожанка и не работающий ранее судимый 50-летний мужчина. Похищенное изъято.

Полиция возбудила уголовное дело. Проводится расследование.