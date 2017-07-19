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На сайте ПАИ стартовала прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром»

На сайте Псковского агентства информации началась прямая трансляция мачта между ФК «Псков-747» и ФК «Муром» (Владимирская область), который проходит в рамках первого тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» 2017/18.

Напомним, ФК «Муром» был основан в 2014 году. Клуб выступает в Первенстве России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ (Второй дивизион), Чемпионате Владимирской области, Третьем дивизионе, лиге «Золотое кольцо», Кубке России. Среди достижений клуба: вице-чемпион Чемпионата Владимирской области (2015 год), обладатель Кубка Владимирской области(2015), Чемпион Владимирской области 2016, обладатель Кубка Сезона Владимирской области 2016. В 2016 году команда выиграла первенство МФФ «Золотое кольцо», и получила путевку в Первенство ПФЛ.

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