Документы и товар сгорели на складе псковского предприятия

10:22, 19 июля 2017, ПАИ

18 июля в 4:26 в Пскове в проезде Механизаторов на территории предприятия в складском помещении огонь повредил документацию и товар на 15 квадратных метров. Причиной пожара стало занесение постороннего источника огня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот же день в 19:49 в Себежском районе в деревне Идрица в гараже по улице Матросова горели кровля и автомобиль ВАЗ-2107 2010 года выпуска. Огонь повредил лакокрасочное покрытие «семёрки», выгорело багажное отделение, лопнуло заднее стекло, поврежден прицеп по всей площади. Предположительная причина возгорания - аварийный режим работы электропроводки в гараже.

19 июля в 2:21 в Великих Луках в дачном доме по улице Винатовского в комнате огонь повредил потолок на 10 квадратных метров, а в кухне - стену. К пожару привело неосторожное обращение с огнем.