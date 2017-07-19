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14-летний велосипедист не уступил дорогу «Фольксвагену» в Новосокольниках

18 июля в 13:30 в Новосокольниках 14-летний велосипедист на «Стелсе», выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Пассат», который двигался по главной. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, велосипедист получил незначительные травмы, он самостоятельно обратился в больницу.

В этот же день в 17:45 в Себеже у дома № 22 по улице Б. Боровковых 29-летний водитель «Ауди 80» сбил 70-летнего мужчину, который находился на проезжей части дороги. Пешехода пришлось госпитализировать.

17 июня в Пскове в 22:50 у дома № 57 по улице Юбилейной 23-летний водитель ВАЗ-21074 на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу ВАЗ-211230, двигавшемуся навстречу на зеленый свет. В результате ДТП пострадали семь человек: водитель и 25-летний пассажир ВАЗ-21074 (доставлены в аэромобильный госпиталь), ехавшие в ВАЗ-211230 27-летний водитель и 21-летняя девушка (их госпитализация не потребовалась), а также 31-летняя, 12-летняя пассажирки и 28-летний молодой человек, которых доставили в медицинские учреждения.

В тот же день в 19:10 в Себежском районе на 81 км дороги Опочка - Дубровка – граница с Белоруссией 28летний водитель ГАЗ-172422, нарушив расположение транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину по ходу движения и сбил 31-летнего пешехода.  Молодой человек получил незначительные травмы.

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