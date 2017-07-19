Автопоезд памяти проедет по Пскову 23 июля

10:46, 19 июля 2017, ПАИ

23 июля, в день освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, по улицам города проедет Автопоезд памяти. Он стартует в 9:30 от здания главпочтамта на Октябрьской площади, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Это будет одно из ключевых мероприятий, посвященных 73-ой годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Участники акции - ветераны Великой Отечественной войны, представители власти города, общественных организаций, школьники - посетят памятные места и места массовых захоронений времен Великой Отечественной войны.

С Октябрьской площади на автобусах они отправятся на братское захоронение 392 воинов Советской Армии, погибших во время освобождения города на улице Юбилейной, затем - к памятнику воинам, погибшим во второй половине XX столетия (сквер у Дома офицеров), танку Т-34 на площади Героев-десантников, памятному знаку псковским партизанам на площади Победы. Затем участники акции посетят место памяти первых жертв фашистской оккупации в городе Пскове в 1941 году на площади Ленина, воинское захоронение в сквере Павших борцов и переместятся в Кресты к стеле в честь освобождения города, а также к братской могиле 65 тысяч советских военнопленных, погибших в концлагере.

Участники автопоезда проведут торжественные митинги, возложат цветы, гирлянды воинской славы на братские могилы освободителей Пскова, почтут их память минутой молчания и оружейным салютом.

Добавим, данный проект реализуется в Пскове в четвертый раз. Впервые он был организован в 2013 году и теперь становится традиционным.

Отметим, в 14:00 часов на площади Победы состоится заупокойная лития, а затем - торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и памятному знаку «Псков - Город воинской славы».

Свою программу «…А духом все мы сталинградцы, нам Богом велено держаться!» представит 23 июля в 15:00 в Зеленом театре заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Цуркан. Это поэтическая программа, исполнение авторских произведений под гитару, отрывки из театральных постановок. На экране будут продемонстрированы эпизоды кино-ролей артиста.

В 17:00 состоится праздничная концертная программа у Дома офицеров «Горжусь тобою, Псковская земля!» В программе - показ военной техники, выступления творческих коллективов и солистов, солдатская каша.