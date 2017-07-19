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Общество

Директор «Новой автошколы» о «ПАРК-ПРОФИ»: Такие мероприятия стимулируют людей учиться вождению

«Мероприятия подобного рода и в такой форме стимулируют людей учиться вождению», - заявил Александр Хрулев, директор «Новой автошколы», являющейся партнером автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - 2017», в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. По его словам, «такие мероприятия необходимы и важны», однако он отметил, что им «нужен больший размах». 

«Я вижу как люди реально готовятся, выполняют упражнения где-то во дворе. Вместо того, чтобы пить пиво в подворотнях, люди приходят и смотрят, как другие водят машину», - добавил  Александр Хрулев.

Александр Хрулев (справа) на "ПАРК-ПРОФИ - весна 2016"

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться  дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.

На «ПАРК-ПРОФИ» состоится презентация новых моделей автомобилей Chery и Mitsubishi от группы компаний «Савва», здесь же можно будет записаться на тест-драйв. Ожидается, что наряду с новыми машинами гости праздника увидят и ретроавтомобили.

Кроме того, Федерация автоспорта Псковской области планирует организовать на фестивале ралли-такси и познакомить зрителей с настоящими боевыми гоночными машинами.

Ещё одним развлечением для участников и болельщиков станет возможность прокатиться на гироскутерах. Также непосредственно на фестивале можно будет пройти собеседование для устройства на работу в компанию Smarter.

По традиции, на «ПАРК-ПРОФИ» состоится большой розыгрыш призов от партнёров конкурса.

Завершится фестиваль награждением победителей и большим фаер-шоу от клуба исторической реконструкции и Театра огня «Бор Хейм».   

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«Ралли-такси» будет работать на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» Директор «Новой автошколы» о «ПАРК-ПРОФИ»: Такие мероприятия стимулируют людей учиться вождению В 18:30 начнётся регистрация участников фестиваля «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля в Пскове Покататься на гироскутерах и выиграть сертификат на поездку на веломобиле смогут гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ-2017» Псковская школа танцев Dance Family выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017» Псковичи смогут найти работу прямо на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017» Ярмарка мастеров развернётся на фестивале «ПАРК-ПРОФИ - 2017» Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017» Собака-терапевт выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ» в Пскове Фаер-шоу состоится в финале фестиваля «ПАРК-ПРОФИ 2017»
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