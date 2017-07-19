Ремонт зданий пожарных частей проведён в Псковской области

11:19, 19 июля 2017, ПАИ

Проведён текущий ремонт зданий, помещений и оборудования восьми пожарно-спасательных частей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в соответствии с решением коллегии МЧС России от 4 апреля на проведение работ ведомству было выделено 596,9 тысяч рублей. Работы выполнены и оплачены в установленные контрактами сроки.

Так, в рамках ремонта произведена замена ворот в ПСЧ-19 города Новосокольники (улица Ленинская, 57), осуществлён ремонт кровли гаража ПСЧ-3 города Пскова (Инженерная, 5), ремонт печей ПСЧ-17 Невеля, ремонт кровли гаража ПСЧ-21 Острова (улица 1 Мая,12). Также произведено устройство водосточной системы в здании в Пскове на улице Инженерной, 92.

Кроме того, замены газовые счетчики ПСЧ-12 поселка Дедовичи (Пионерская, 13), выполнено техническое обслуживание газового оборудования в ПСЧ-27 поселка Пушкинские Горы (Луговка, 25) и ПСЧ -2 Пскова (Вокзальная, 12а).