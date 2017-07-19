С улыбкой за покупками

11:46, 19 июля 2017, ПАИ

«Комсомольская правда. Псков» вместе с гипермаркетом «Лента» провели для псковичей веселую игру, чтобы показать, что тратить деньги с умом не только полезно, но и весело.

Делать покупки в большом гипермаркете – настоящее искусство. Нужно держать в голове все товары, которые необходимо купить, планировать маршрут так, чтобы в памяти всплывало все, что удержать не удалось: кефир для себя, йогурты для детей, муку по пути за зубной пастой захватить, еще и порошок стиральный по акции прихватить… Идешь вдоль рядов, тележка сама собой наполняется, кошелек пустеет.

ХОРОШАЯ ИДЕЯ

«Когда у нас возникла идея провести квест «Лента удачных покупок», то мы подумали, что это хорошая возможность пообщаться в неформальной обстановке с нашими покупателями, услышать их пожелания, познакомить их с нашим ассортиментом и, главное, показать, что есть возможность купить все, что необходимо семье для повседневной жизни, за небольшие деньги», - рассказывает директор торгового комплекса «Лента-26» Александр Илецкий.

Участниками квеста стали пять команд – «Гурманы», «Воркута», «Оранжевое настроение», «Скобари» и «Пышка». Организаторы подготовили для них пять испытаний, чтобы проверить, кто же из претендентов на победу лучше всех считает деньги, ориентируется среди стеллажей, пользуется каталогом и быстрее всех бегает, толкая при этом перед собой тележку.

«Когда я увидел, с каким энтузиазмом наши участники выполняют задания, то самому захотелось побегать», - улыбается Александр Илецкий.

БЕГОМ ЗА ПОКУПКАМИ

А участники тем временем, едва дождавшись команды «Марш!», бросались в поисках товара. В первом конкурсе нужно было быстро набрать как можно больше товаров на тысячу рублей, при этом повторяться нельзя. Победителями из этого испытания вышли «Гурманы». У них был самый длинный чек и при этом самая маленькая сумма – 997 рублей. Вот уж кто умеет планировать бюджет.

Второе задание требовало найти за четверть часа по одному товару из десяти разных категорий. С этой работой справились все, поэтому решающую роль играло время. Тут равных не было «Оранжевому настроению».

Самым динамичным и захватывающим испытанием стали «Секретные ингредиенты». Капитаны команд вытянули карточки с названиями товаров, которые нужно было найти на прилавках, положить в корзину и примчать на суд жюри как можно скорее. Сложность была в том, что коварный случай разбросал товары по всему гипермаркету, поэтому бегали участники кто из молочного отдела к бытовой химии, а кто от спорттоваров к посуде, забегая по пути в бакалею. «Оранжевые» и тут всех опередили.

«Хоть квест у нас проходит первый раз, но все участники веселые, задорные и активные. Даже дождливый день не испортил им настроения, - отмечает заместитель руководителя отдела клиентского сервиса ТК «Лента-26» Ольга Денисова.

ВКУСНЫЕ КОНКУРСЫ

Первые три задания были разминкой перед двумя самыми сложными и интересными. Четвертым в списке шел капитанский бой «Очень вкусно». Тут капитанам команд предстояло выступить в роли дегустаторов и проявить свои аналитические способности, смекалку и даже фантазию. Капитанов команд отвели в сторонку, завязали им глаза и накормили очень-очень вкусным салатом, а потом попросили записать ингредиенты, из которых он состоит. Самыми вдумчивыми оказались «Воркута» и «Пышки». Они угадали по шесть компонентов из десяти. Можно карьеру профессиональных поваров строить с такими навыками.

Заключительный конкурс стал решающим – команды шли плотно, а тут решалась судьба призовой тройки. Это придавало пикантной остроты «Загадочному блюду», именно такое название носило пятое испытание. Командам предстояло набрать как можно больше продуктов, из которых готовят солянку. Участники шустро разбежались по гипермаркету, чтобы найти несколько видов мяса, огурчики, морковку, перец, соль, специи, зелень, сметану и все, что входит в их уникальный, семейный, рецепт. Наскоро собрав необходимый набор, самые быстрые мчали к судейскому столу. Были настоящие финишные разборки, ведь дорога каждая секунда.

ГЛАВНОЕ – УЛЫБКИ

Пока жюри скрупулезно подсчитывает баллы, участники делятся эмоциями друг с другом и организаторами. «Супер, супер», - повторяют «Пышки», - Такой азарт».

«Оранжевое настроение» стоит неподалеку и заливисто смеется, показывая, что выбор названия совсем неслучайный и хорошо отражает настрой.

Суровое северное название не мешает дуэту «Воркута» озарять своими улыбками зал, а «Скобари» делают селфи и делятся с друзьями эмоциями в режиме онлайн.

«Мы работаем для того, чтобы люди улыбались. Это ценнее, чем деньги, которые можно заработать», - поделился директор «Ленты-26».

И вот наступает самый главный момент игры. Барабанная дробь, и ведущая объявляет результаты. Без подарков не ушёл никто: подарочные наборы собственной торговой марки «Ленты» достались каждой команде. Тройка призёров получила подарочные сертификаты на покупку в гипермаркете на сумму в тысячу рублей.

На третьем месте оказалась самая азартная семья – «Пышки». Серебряным призером стали самые позитивные ребята нашего квеста – «Оранжевое настроение», ну а главный приз, мультиварка, досталась «Гурманам». Они, кстати, пообещали приготовить солянку.

КОНКРЕТНО

Команда «Гурманы» на 997 рублей купила следующие товары: макароны, контейнер для еды, перчатки, стакан, щепки для копчения, моющее средство, корм для кошек, средство для мытья посуды, вешалка, туалетная бумага, крем для обуви, батон, воронка, украшение для волос, тарелка, бумажные салфетки, мыло, детское пюре, сушки, крышка, миска, погремушка, семена, воланы, крем, носки, вода, килька, рис, жвачка, шоколадный батончик, конфеты, зажигалка.

СКАЗАНО

«У нас большая семья, и мы всегда держимся вместе. Вместе с группой поддержки нас девять человек: две бабушки, дети, внуки, невестки. Когда выиграли право поучаствовать в квесте, то обрадовались. Вся семья поддержала эту идею. Мы всегда с удовольствием участвуем в чём-то интересном, ведь это лучше, чем сидеть дома. Сейчас мы все в отпуске, а тут побегали, посмотрели, познакомились. Знаем теперь, где и что выгоднее купить. Когда идём в магазин, всегда составляем список покупок, всё очень строго, можно сказать, это нам и в квесте пригодилось. Больше всего понравился первый конкурс, когда на тысячу надо было купить, и последний, про солянку. Мы старались разделять обязанности: кого-то в один отдел отправляли, кого-то в другой. Приходилось много бегать, магазин огромный, хорошо, что всё аккуратно на полках лежит, систематизировано, легко искать. Мы участвовали не ради приза, а ради удовольствия», - рассказала капитан команды «Гурманы» Мария.