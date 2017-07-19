Маршрут «От болот до океана» продолжает действовать в Полистовском заповеднике

11:36, 19 июля 2017, ПАИ

В Полистовском заповеднике еще не менее двух недель будет действовать экскурсионный маршрут «От болот до океана», обычно доступный только в мае и июне. Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, уровень воды в озёрах и речках достаточно высокий для проезда на моторной лодке.

Маршрут на моторных лодках «От болот до океана» проходит по территории памятника природы «Озеро Полисто». Гости смогут увидеть разнообразные ландшафты водно-болотных угодий Полистовья: озёрную гладь, каналы, протоки и устья речек, верховое болото.

Экскурсия доступна для групп от 2 до 7 человек по предварительной записи. Получить подробную информацию и записаться можно по адресу: polistovsky.tour@gmail.com.