Полистовский заповедник принял участие в «VK Fest»

20:29, 19 июля 2017, ПАИ

Полистовский запловедник принял участие в «VK Fest», который состоялся 15 и 16 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, мероприятие стало местом встречи с артистами, спикерами, блогерами и сообществами на набережной Финского залива в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Фестиваль проводился в третий раз. В этом году он собрал 85 тысяч гостей, ещё более 1,5 млн человек стали зрителями интернет-трансляций событий, происходящих параллельно на 350 интерактивных площадках. В этом году впервые была выделена «Зелёная зона»: в нее объединились площадки проектов, охватывающих множество направлений экологической тематики. Систему особо охраняемых природных территорий России представляли заповедники Полистовский и Костомукшский.

«Гости площадки Полистовского заповедника могли почувствовать себя в тихом уголке, вдали от музыки сцен и шума, пройти прямо по лужайке парка между деревьями, рассматривая фото природы озёр и болот. С жизнью одного из водных обитателей Полистовья посетители могли познакомиться, делая ходы по клеткам «Дороги бобра» - игры с кубиками, знакомой каждому с детства. Рисунки невиданных зверей, лягушки из бумаги, фото на фоне «фирменного» полистовского пейзажа – пусть всё это останется на снимках гостей, напомнит о местах вдали от шумного города, где хрупкая красота природы сохраняется в первозданном виде», - рассказали в заповеднике.

Коллектив Полистовского заповедника поблагодарил волонтёров, вместе с которыми было создано оформление площадки: Дмитрия и Марию Тищенко, Владиславу Захарову, Марину Виноградову.