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Происшествия

Порезавшая знакомого за попытку отобрать ключи великолучанка предстанет перед судом

Следственный отдел МО МВД России «Великолукский» закончил расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 9 мая в Великих Луках 40-летняя женщина со своими приятелями распивала спиртные напитки. Затем поступило предложение поехать к знакомому в деревню Карасец Великолукского района, на которое все согласились и на такси доехали до дачи, где их встретил  владелец дома. Здесь все вместе продолжили застолье, а ночью 10 мая гостья взяла лежавшие на столе ключи от автомобиля хозяина и заявила, что поедет домой сама. Хозяин попытался отобрать у нее ключи, в этот момент гражданка схватила со стола нож и нанесла им мужчине несколько ударов. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В рамках расследования данного уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, допрошены свидетели и участники происшествия, проведены проверки показаний на месте, осуществлены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.  

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