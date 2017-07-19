Семинар по социальному предпринимательству пройдет в Великих Луках

20:07, 19 июля 2017, ПАИ

27 июля руководителей великолукских предприятий и индивидуальных предпринимателей приглашают принять участие в семинаре на тему «Понятие и принципы деятельности социального предприятия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

На семинаре будет обсуждаться, что такое социальное предпринимательство, а также основные бизнес-модели социального предприятия, ресурсные возможности социального предприятия, кейсы и центр инноваций социальной сферы - инфраструктура поддержки социальных предпринимателей.

Организатор семинара: Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

Семинар будет проходить 27 июля в 14:00 в МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» (улица Заслонова, дом 15, кабинет 301).

Участие необходимо подтвердить по телефону: 8 (81153) 4-61-00, либо по адресу электронной почты maubin@list.ru.