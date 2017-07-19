Уникальные янтарные артефакты представят псковичи в Калининграде

12:03, 19 июля 2017, ПАИ

29 июля, в ходе проведения Янтарного форума в Калининграде, Информационно-туристский центр Псковской области представит на туристической сессии «Янтарный путь» презентацию «Псковская область – центр средневековой внешней торговли, важная исторически территория импорта и транзита янтаря». Впервые будут показаны фотографии уникальных археологических артефактов Псковской земли и Северного янтарного пути, которые в настоящий момент хранятся в фонде археологии Псковского государственного музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Участников сессии познакомят с историей янтарных артефактов, обнаруженных в Пскове на улице Ленина, в раскопах древних культурных слоёв, расскажут о путях импорта и транзита янтаря, а также производства изделий псковскими мастерами в древнерусских янтарных мастерских. Также гостям представят презентацию популярных туристских брендов Псковского региона и турпродуктов по направлению «Янтарный путь».

Калининградский или Самбийский полуостров – начало Великого янтарного пути и исторического маршрута, с древнейших времён связывающий Запад и Восток. С берегов Балтики солнечный камень поступал в Древнюю Русь - в янтарные мастерские Пскова, Великого Новгорода, Старой Ладоги, Владимира, Рязани и далее через Урал в Китай, а из античного порта Аквилея янтарные товары уплывали в Грецию, Египет, Сирию, Индию и другие далёкие страны.

«Объекты янтарных маршрутов имеют историко-археологическую, эстетическую и образовательную ценность и сегодня активно вовлекаются в туристический оборот. На янтарном побережье тысячелетиями добывали янтарь, который называли северным золотом. Поэтому в Калининградской области на ежегодной основе проводится Янтарный форум – мероприятие международного значения и масштаба для янтарной отрасли», - рассказывают организаторы.

Презентация Информационно-туристского центра подготовлена в соавторстве с начальником отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александром Михайловым, руководителем отдела автобусных туров по России и Белоруссии ООО «Белый кит» и куратором проекта «Выходные в янтарном крае» Екатериной Грядской.