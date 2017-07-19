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Общество

Нарушения при ремонте вагонов выявлены в Великих Луках

Великолукская транспортная прокуратура выявила в ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод» нарушения технических требований при производстве ремонта вагонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи генеральному директору указанного общества внесено представление; в отношении ответственного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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