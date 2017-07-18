Выгодное дело

12:28, 19 июля 2017, ПАИ

Зачем нужен бухгалтер, если доходы компании пока незначительны, количество операций невелико? В таких случаях основная функция бухгалтера - правильно оформлять имеющиеся финансовые документы и сдавать отчеты. Перед директором встает вопрос: взять бухгалтера на полставки, или на полную ставку, но поискать самого недорогого. Цель преследуется одна – сэкономить. К чему это может привести?

Вот несколько рядовых, к сожалению, ситуаций:

1. Нашей компании несколько лет. От нас ушел прежний бухгалтер. Новый заявил, что бухучет почти не велся, отчетность составлялась «на коленках», в случае налоговой проверки штрафы будут серьезные. Кому верить? Что делать?

2. Мы обслуживались ранее у частного бухгалтера на дому (или по совместительству). В один момент она заявила, что оплата труда за ее услуги недостаточна и вести учет далее не намерена. Бухгалтер как бы уволилась, даже не передав документацию и электронную базу. Документы, которые остались от нее, все в одной куче, разобраться что к чему невозможно. Деклараций и отчетности нет. Как теперь восстановить налоговый учет и отчетность?

3. Я ранее самостоятельно вел учет и сдавал отчетность, но последнее время часто приходят «письма счастья» от ИФНС. Что ответить? Как сдавать отчетность, чтобы налоговая не задавала «лишних вопросов»?

Этих проблем можно избежать, заключив договор на оказание услуг со специализированной компанией. Так называемый бухгалтерский аутсорсинг – передача организацией на основании договора определенных бизнес-процессов на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.

Бухгалтерский аутсорсинг имеет следующие достоинства:

Вы экономите на страховых взносах от заработной платы бухгалтера. Стоимость аутсорсирговых бухгалтерских услуг варьируется от 3 000 до 30 000 руб. в зависимости от объема документации и системы налогообложения;

Вы экономите на расходах по организации для бухгалтера рабочего места (мебель, ПК, ПО, принтер и пр.);

Экономия средств на ежемесячную заработную плату бухгалтера, в договоре аутсорсинга можно оговорить периодичность. Если декларацию надо подавать один раз в квартал или в год, незачем платить ежемесячно;

Экономия времени. Вы можете сосредоточится на развитии фирмы, а не тратить время на изучение законов;

Квалифицированный персонал. По договору аутсорсинга бухгалтер имеет должную компетенцию и повышает квалификацию за счет своей фирмы;

Доступность и ответственность. Фирма-аутсорсер работает постоянно без отпусков и больничных. Ответственность по договору за сроки и качество сдачи отчетности минимизируют риски штрафов для вашей компании;

Фирма-аутсорсер отслеживает изменения законодательства, что позволяет вовремя оформлять заявки на господдержку;

Возможность оказания сопутствующих услуг (консультации, составление бизнес-планов, ведение кадрового учета, управленческая отчетность).

За деятельность организации директор несет ответственность, и не только административную или материальную, но и уголовную. Не нарушая умышлено законодательство РФ, руководитель все равно может быть подвергнут наказаниям со стороны контролирующих органов. Причин тому много, но самая распространенная из них - ошибка бухгалтера. Поэтому очень важно чтобы рядом находился грамотный специалист.

Как правило, директор не является специалистом в области управления финансами и является чрезвычайно зависимым от уровня профессиональной компетенции и деловой порядочности бухгалтера. Сложно «на глаз» определить квалификацию претендента на должность главного бухгалтера.

Как ни странно, но на практике достаточно часто встречаются случаи, когда организации переплачивают налоги. Это происходит по причинам технических ошибок или незнания бухгалтером некоторых особенностей налогового законодательства.

Как выбрать оптимальную систему налогообложения

Не всегда легко самостоятельно выбрать систему налогообложения, выгодную именно для вашего бизнеса, переплачивая тем самым государству порой немалые суммы.

Например, ИП не работодатель использует УСН ДОХОД, платит в бюджет налог по УСН в размере 6% и не уменьшает его на 100% суммы уплаченных в срок страховых взносов. Если доход по УСН составляет 300 000 рублей в год, то можно оплатить только взносы в ПФ и ФФОМС в фиксированном размере 27 990 рублей в год и не платить налог по УСН - 18 000 рублей.

Многие предприниматели не слышали о «налоговых каникулах». Так, ИП впервые зарегистрированный с 01.01.2017 года и ведущий деятельность в области строительства (сельском хозяйстве, образовании, культуры и пр.) даже находясь на УСН ДОХОД - РАСХОД может использовать эту льготу и ставка налога для него составит 0% вместо 15%.

НАЛОГОВЫЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНИК от ООО «Альфа» - уникальный инструмент, который в систематизированной форме содержит краткое описание, формулы начисления и ставки основных налогов и взносов, налоговых режимов действующих на территории Псковской области в 2017 году.

В формате ежедневника указаны сроки сдачи отчетности и уплаты налогов и взносов в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат и пр. Предназначен для планирования налоговой нагрузки, контроля за сроками предоставления отчетности и уплатой налогов. Содержит ссылки на нормативные законодательные акты действующие в 2017 году и общедоступные электронные ресурсы.

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Аутсорсинг управленческого учета

Каждый руководитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда ему приходилось принимать какое-либо важное управленческое решение «вслепую», полагаясь на интуицию. В итоге результаты оставляли желать лучшего. Такое случалось и с вами? Значит, постановка управленческого учета на предприятии именно то, что вам нужно.

Кроме того руководитель компании периодически сталкивается с проблемой рентабельности компании и решает для себя вопросы: является ли она прибыльной и продолжать ли вести ее дальше?

Бухгалтерский учет показывает, «как было», а управленческий, вооружившись некоторыми экономическими инструментами, поясняет, «как должно быть».

Как правило штатные бухгалтеры загружены работой и не могут предоставить руководству своевременной управленческой информации. Аутсорсинг управленческого учёта позволит повысить эффективность управления и снизить затраты, что повысит финансовый результат от деятельности.

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