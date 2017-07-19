Несертифицированные средства досмотра и система видеонаблюдения использовались на вокзале Пскова

13:42, 19 июля 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура выявила на железнодорожном вокзале станции Псков нарушения законодательства в сфере транспортной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности не направлялись на аттестацию. Кроме того, не проводилась сертификация технических средств досмотра и системы видеонаблюдения, на вокзале не была размещена информация о требованиях законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности.

В этой связи Псковский транспортный прокурор направил в суд исковое заявление; в отношении ОАО «РЖД» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности); внесено представление. По результатам рассмотрения дела ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.