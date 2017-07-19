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Спорт

«Золото» завоевала псковичка на Чемпионате России по велоспорту-шоссе

С 12 по 17 июля в Пушкинских Горах прошел Чемпионат России по велоспорту-шоссе в олимпийских видах. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, регион в седьмой раз принимает Первенство России по велоспорту среди молодых спортсменок-юниорок.

Эти соревнования послужили отбором на чемпионат Европы. В программе Первенства была многодневная гонка.

В групповой гонке (6-й этап) псковичи заняли следующие места: Анастасия Никифорова – 1-е, Александра Кухарева – 30-е, Дарья Богачева – 32-е. В финальной генеральной классификации Анастасия Никифорова стала 6-ой, Дарья Богачева – 23-ей, Александра Кухарева – 32-ой.

Наставниками спортсменов являются тренеры Вячеслав Тарасов и Николай Васильев.

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