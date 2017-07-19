Иван Макаров представит Псковскую область на XXIII летних Сурдлимпийских играх

13:05, 19 июля 2017, ПАИ

18 июля в турецком Самсуне состоялась торжественная церемония открытия XXIII летних Сурдлимпийских игр. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, на соревнованиях по велоспорту-шоссе регион представит Иван Макаров. Тренером спортсмена является Александр Филиппов.

Сурдлимпийские игры - это специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Участие в них примут более 3000 представителей 97 стран, что станет рекордом Сурдлимпиад.

Церемония открытия состояла из показательных номеров турецких артистов и творческих коллективов, после чего состоялся традиционный парад сборных. На соревнованиях будут разыграны 220 комплектов наград в 21 дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.