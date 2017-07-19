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Подозреваемых в краже телефона задержали в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

18 июля, вечером, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны МОВО «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что на Октябрьском проспекте неизвестные лица открыто похитили у гражданина мобильный телефон.

Получив приметы граждан, сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и вскоре задержали 50 и 28-летних подозреваемых. Вскоре их доставили в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело.

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