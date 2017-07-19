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Общество

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Пскове

На автовокзале Пскова сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 18 июля, днем сотрудники вневедомственной охраны Отдела Росгвардии поступила информация о том, что в междугородном автобусе, следующем транзитом через Псков, находится мужчина, который числится в федеральном розыске.

Уточнив маршрут автобуса и запланированные остановки, сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись в район автовокзала, где задержали мужчину и доставили в дежурную часть отдела полиции.

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