Присадки Cupper для моторных масел получат десять лучших участников «ПАРК-ПРОФИ»

17:44, 19 июля 2017, ПАИ

Присадки Cupper для моторных масел будут вручены вошедшим девяти лучшим участкам фестиваля «ПАРК-ПРОФИ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ООО «Далис», которое является официальным дилером присадок и масел Cupper в Псковской области.

Отметим, что присадка к моторным маслам предназначена для защиты от износа и восстановительного ремонта бензиновых и дизельных двигателей без разборки. Она формирует на рабочих поверхностях пар трения защитный слой из пластичного металла толщиной в несколько атомарных слоев (нано-уровень). Защитный слой в сотни раз снижает удельные нагрузки, обеспечивает теплоотвод из зоны трения, обеспечивает работу узла в режиме безызносного трения. В результате агрегат по своим эксплуатационным характеристикам превосходит новый и гарантированно служит в десятки раз дольше.

Присадка Cupper восстанавливает и заново формирует идеальные поверхности трения деталей цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, практически исключает износ деталей двигателя, повышает и выравнивает компрессию в цилиндрах, повышает мощность и крутящий момент двигателя, снижает количество моторного масла попадающего в камеру сгорания.

Кроме того, она улучшает процесс сгорания топлива и снижает его расход, значительно сокращает расход моторного масла «на угар», повышает до номинального давление в маслосистеме двигателя, увеличивает срок службы узлов в десятки раз.

Ещё одним плюсом использования присадок Cupper является исключение негативных последствий и облегчение холодного пуска.

Также они значительно снижают уровень шумов и вибрации, улучшают работу двигателя уже через 250–300 километров, кратковременную эксплуатацию двигателя при аварийной утечке масла, значительно повышают моющие свойства моторного масла, постепенно отмывая старые отложения до чистого металла, восстанавливает термодинамику двигателя и в десятки раз замедляют процесс окисления моторного масла.

Один флакон присадки рассчитан на двигатель с объемом масляной системы от 3 до 5 литров.

Присадку необходимо влить в маслозаправочное отверстие двигателя, прогретого до рабочей температуры. Далее следует запустить мотор и обеспечить его работу на холостом ходу в течение 3-5 минут. После этого можно эксплуатировать автомобиль в штатном режиме до плановой замены моторного масла.

Добавим, что продажи присадок и масел Cupper в Пскове и области начнутся в сентябре, вместе со стартом ралли «Cupper Псков-2017». Эта гонка состоится 30 сентября.

Напомним, что конкурс мастерства парковки «ПАРК-ПРОФИ» 20 июля будет проходить уже в 8-й раз. Заявки на участие в нём подали 32 человека. Им предстоит выполнить четыре упражнения, которые позволяют водителям продемонстрировать навыки парковки, ежедневно применяемые в городе. Победители, которые будут определены по сумме времени, затраченного на выполнение всех заданий, получат призы от партнёров проекта.

Зрителей же ждёт большая развлекательная программа с участием псковской школы танцев Dance Family. Также они увидят «собаку-терапевта», которая продемонстрирует езду на самокате, прыжки через обруч и много другое. На фестивале будет работать специальный шатёр, в котором все желающие смогут узнать свою судьбу, развернётся ярмарка псковских мастеров, будет проводиться дегустация от компании «Столбушинский продукт», для детей запланированы аквагрим и возможность общения с собаками из клуба спортивного собаководства.