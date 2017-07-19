Познакомиться с историей и культурой Пскова приглашает областная библиотека

21:01, 19 июля 2017, ПАИ

Накануне праздничных мероприятий, посвященных 1114-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, 73-й годовщине со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, памяти Равноапостольной Ольги - великой княгини российской Псковская областная универсальная научная библиотека предлагает жителям и гостям города познакомиться его с историей и культурой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На сайте библиотеки предложен обзор путеводителей по городу Пскову. В них отражаются краеведческие и научные открытия, приоритеты времени и ценности старинного русского города.

"Все древние русские города, хотя бы в легендах, имеют имя своего основателя и примерное время основания, и только Псков не связывается ни с каким именем, и более того, даже примерно не указывается время его возникновения. Этот вопрос привлекал внимание всех исследователей псковской старины", - напомнили в библиотеке. В издании «Время основания города Пскова» 1903 года действительный член Санкт-Петербургского археологического института В. Васильченко обосновывает ту точку зрения, что Псков возник в 882 году. Современные исследователи возникновение славянского поселения на территории Пскова относят к середине 1 тыс. н. э., то есть возраст города определяется как период около 2000 лет или более.

Первое упоминание Пскова в летописи связано с именем княгини Ольги. На сайте библиотеки в этом году сформирована коллекция «Княгиня Ольга», представлена видеоэкскурсия «Памятники княгине Ольге в Пскове», которая посвящена истории появления в Пскове двух памятников княгине Ольге в 2003 году.

В «Краеведческой копилке» электронной библиотеки «Псковиана» можно познакомиться с материалом о мемориале на могиле Неизвестного солдата, который открылся в 1974 году в Пскове, и с периодическими изданиями и листовками Великой Отечественной войны.