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Общество

До конца июля регионы сформируют списки объектов в зонах магистральных трубопроводов

До конца июля регионы должны сформировать и предоставить в Минстрой России сведения о количестве жилых домов и других объектов капстроительства, которые расположены в зонах минимально допустимых расстояний от магистральных трубопроводов. Об этом 19 июля заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Хамит Мавлияров на селекторном совещании с регионами, сообщается на сайте Минстроя.

По словам замминистра, в соответствии с поручением президента РФ также должны быть предоставлены сведения о гражданах, в отношении которых поданы исковые заявления о сносе объектов на таких земельных участках или получены соответствующие судебные решения, в том числе исполненные.

«Сегодня нам необходимо понять, сколько объектов капстроительства оказалось в зонах особого регулирования и как затрагиваются интересы населения на таких территориях, нужно оценить необходимость вмешательства или сноса объектов, которые в этой зоне оказались. Тогда мы сможем правильно и выверенно принимать решения по всем нашим территориям с особыми условиями использования», - подчеркнул Хамит Мавлияров.

Газпром, в свою очередь, сообщил о готовности оказывать помощь органам власти субъектов РФ и муниципальных образований.

Замминистра также рассказал, что Минстрой России разработал и внес в Правительство законопроект, который поможет отрегулировать в регионах градостроительную деятельность в зонах с особыми условиями территории. В документе будет четко прописан порядок использования таких территорий для строительства объектов, определение их границ. Хамит Мавлияров отметил, что это будет касаться не только территорий, где расположены магистральные трубопроводы. По его словам, не меньшее значение имеют охранные зоны объектов электроэнергетики, железных дорог, водоохранные, зоны затоплений и подтоплений, приаэродромные территории, прибрежная защитная полоса.

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