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Общество

Митинг к 60-летию первого псковского теплохода прошел в деревне Наволок

Сегодня, 19 июля, исполнилось 60 лет с того дня, как в Псковских судоремонтных мастерских был спущен на воду первый, полностью построенный местными мастерами и один из самых известных теплоходов, плававших по реке Великой и Псковско-Чудскому озеру, «Александр Невский». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, в деревне Наволок, где в настоящее время располагается стоянка теплохода, прошел торжественный митинг, посвященный этому событию.

В мероприятии приняли участие члены Псковской региональной общественной организации «Историческая память», Псковского морского собрания, бывшие капитаны «Александра Невского», моряки-пограничники, настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор, местные жители, псковские историки и краеведы.

От имени муниципалитета в митинге принял участие заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев. «Теплоход доставлял пассажиров на острова, расположенные в Псковском озере, ходил в эстонский город Тарту, возил туристов по Чудскому озеру, проплывая в тех местах, где более семи веков назад произошло Ледовое побоище. Наверное, за годы своей эксплуатации, «Александр Невский» перевез население Пскова несколько раз», - подчеркнул Владимир Воробьев.

В завершении торжественного митинга была отслужена заупокойная лития обо всех погибших на водах, а присутствующие спустили цветы на воду реки Великой.

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