Оксана Федорова: Мы, жены, должны учиться терпению и покорности

13:54, 19 июля 2017, ПАИ

Известная уроженка Пскова, экс-«Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала о секретах успешной семейной жизни. «Мужчине необходимы только наша любовь и внимание, ощущение, что дома все хорошо. Если этого нет, то начинаются проблемы. Несмотря на загруженность на работе, дома в любой ситуации надо быть источником тепла и любви. Да, иногда сил не хватает просто пойти помыть лицо, а приходится источать любовь, так как муж должен получать от своей женщины заряд энергии. Для этого надо умудриться быть и хорошим организатором, и руководителем, и уметь планировать время», - сообщила она в интервью порталу teleprogramma.pro.

«Важно понимать: муж главный приоритет, если что-то мешает создать для него надежный тыл — надо это препятствие устранить. Я уверена: чтобы сохранить семью, надо исключить претензии. Обсуждая спорные вопросы, нельзя требовать. Стоит просто поделиться своей точкой зрения, сказать о том, что хотелось бы изменить в поведении супруга. Мы, жены, должны учиться терпению и покорности. Кроме того, надо дать почувствовать мужчине свободу — он, конечно, на поводке, но очень длинном», - добавила она.

Оксана Федорова также рассказала о своем отношении к религии и вере. «В детстве меня втайне крестили, а ходить в церковь стала, только когда уехала из Пскова учиться в Санкт-Петербург. Сначала посещала службу в храме перед началом учебного года, просила, чтобы все было в порядке с учебой. Помню, как однажды позвонила мама из Пскова и рассказала, что дед попросил отвести его в церковь — отстоял службу, молился. Дедушка был коммунист, служил в Красной Армии, работал начальником милиции в то время, когда духовность настоятельно уничтожалась. Я тогда впервые задумалась на эту тему…», - поделилась она с изданием.

«Прийти к вере мне помогал мой друг, который служит священником в Псково-Печерском монастыре. Он мне часто напоминал, что жизнь состоит не только из того, что мы видим, есть еще нравственные и духовные законы. После бесед со священником, паломнических поездок моя вера окрепла, потом появился духовник, который направляет, благословляет», - рассказала Оксана Федорова.

Напомним, Оксана Федорова родилась 17 декабря 1977 года. До 18 лет жила с мамой в Пскове, а затем решила начать самостоятельную жизнь и уехала в Санкт-Петербург, где получила высшее юридическое образование после окончания в Пскове милицейско-правового лицея и средней школы милиции.

29 мая 2002 года в Пуэрто-Рико Оксана Федорова - «Мисс Санкт-Петербург-1999», «Мисс Россия-2001», получила право носить титул «Мисс Вселенная». 23 сентября 2002 года Оксана Федорова отказалась от титула «Мисс Вселенная-2002».