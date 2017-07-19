0
14:16
За незаконные автовокзальные сборы «Псковавтотранс» заплатит 650 тысяч
13:54
Оксана Федорова: Мы, жены, должны учиться терпению и покорности
12:03
Уникальные янтарные артефакты представят псковичи в Калининграде
11:46
С улыбкой за покупками
10:35
Легенда 4х4
08:59
Коттедж с видами на святыню продается в Печорах
23:02
Покататься на гироскутерах и выиграть сертификат на поездку на веломобиле смогут гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ-2017»
Еще новости
Общество

Псковскому «Горводоканалу» грозит штраф за отказ заключать договор с птицефабрикой

31 июля Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области рассмотрит дело по признакам нарушения муниципальным предприятием «Горводоканал» пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в необоснованном отказе в заключении нового договора водоотведения с ООО «Племрепродуктор Назия» (птицефабрика в деревне Тямша Псковского района). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

В управление поступило заявление ООО «Племрепродуктор Назия» о получении от монополиста уведомления о расторжении договора водоотведения от МП города Пскова «Горводоканал» с 15 мая и отказе в возобновлении договорных отношений на последующий период. 

Псковское УФАС выдало «Горводоканалу» предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предприятию было предложено прекратить указанные действия и заключить договор на водоотведение с ООО «Племрепродуктор Назия» в срок до 27 июня. Однако, в установленный срок предупреждение не было исполнено.

Услуга водоотведения в соответствии с ФЗ «О естественных монополиях» № 147-ФЗ относится к сфере деятельности естественной монополии, а  МП города Пскова «Горводоканал» является субъектом естественной монополии на данном рынке, и на него распространяются требования Федерального закона «О защите конкуренции», пояснили в УФАС. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от  26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, в том числе отказ в заключении договора, не предусмотренный действующим законодательством.

«Поскольку предприятие-монополист отказалось от добровольного разрешения конфликтной ситуации, в случае установления нарушения в его действиях Горводоканалу будет вынесен серьезный штраф. А самое главное то, что на птицефабрике должна быть вода - это не обсуждается», - подчеркнула руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

За незаконные автовокзальные сборы «Псковавтотранс» заплатит 650 тысяч
19 июля 2017
За незаконные автовокзальные сборы «Псковавтотранс» заплатит 650 тысяч
Оксана Федорова: Мы, жены, должны учиться терпению и покорности
19 июля 2017
Оксана Федорова: Мы, жены, должны учиться терпению и покорности 1
Уникальные янтарные артефакты представят псковичи в Калининграде
19 июля 2017
Уникальные янтарные артефакты представят псковичи в Калининграде
Коттедж с видами на святыню продается в Печорах
19 июля 2017
Коттедж с видами на святыню продается в Печорах
Покататься на гироскутерах и выиграть сертификат на поездку на веломобиле смогут гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ-2017»
18 июля 2017
Покататься на гироскутерах и выиграть сертификат на поездку на веломобиле смогут гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ-2017»
Межрегиональная ярмарка ремесел «Псков мастеровой» пройдет в День города Пскова
18 июля 2017
Межрегиональная ярмарка ремесел «Псков мастеровой» пройдет в День города Пскова
Псковская школа танцев Dance Family выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»
18 июля 2017
Псковская школа танцев Dance Family выступит на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»
Псковичи смогут найти работу прямо на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»
18 июля 2017
Псковичи смогут найти работу прямо на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»

Идет загрузка...