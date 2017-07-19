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Политика

Один день остался у потенциальных кандидатов для выдвижения на выборы в Собрание депутатов Псковского района

20 июля в 24:00 ТИК Псковского района заканчивает прием заявлений по выдвижению кандидатов в депутаты Псковского районного Собрания. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Выборы депутатов Собрания депутатов Псковского района пройдут в Единый день голосования 10 сентября. Всего будет замещено 18 депутатских мандатов: 10 - по единым партийным спискам и 8 - по одномандатным избирательным округам.

На данный момент, в ТИК Псковского района подали заявления на выдвижение 82 человека. 51 кандидат в депутаты выдвинут по единым спискам избирательных объединений, 31 человек по восьми одномандатным избирательным округам, из них один  кандидат - в порядке самовыдвижения.

Таким образом, в среднем в Псковском районе на один мандат по единым партийным спискам (10 мандатов) претендуют 5 человек, на один одномандатный избирательный округ (8 мандатов) - почти 4 кандидата.

Участие в выборах в Псковское районное Собрание депутатов принимают пока 7 партий – «Гражданская Платформа», «Единая Россия», КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР, «Родина» и «Справедливая Россия».

Кроме этого, в Псковском районе пройдут дополнительные выборы депутата сельского поселения «Писковическая волость» по одномандатному округу № 1. На один вакантный мандат пока претендуют 3 кандидата от партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

До 18.00 25 июля кандидаты от избирательных объединений и самовыдвиженцы должны сдать все документы для регистрации и подписные листы (это не касается 5 региональных парламентских партий, которые освобождены от сбора подписей).

При подаче документов у всех кандидатов и политических партий должны быть открыты специальные счета в банке. 

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Один день остался у потенциальных кандидатов для выдвижения на выборы в Собрание депутатов Псковского района 19 июля завершится выдвижение кандидатов в депутаты собраний пяти районов Псковской области Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области 80 человек выдвинуты в Псковскую гордуму по 15-и одномандатным округам Пять человек претендуют на пост главы Дедовичского района 16 июля завершается выдвижение кандидатов в депутаты Великолукской гордумы 268 тысяч рублей добавили ТИК Пскова на проведение выборов в гордуму Завершается выдвижение кандидатов в гордумы Пскова и Великих Лук Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов от ООО «СТВ-Псков» на выборах 10 сентября Приём заявок на аккредитацию СМИ на выборы начала Избирательная комиссия Псковской области
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