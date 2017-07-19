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Экономика

Псковские фермеры, представители банка и Фонда развития предпринимательства обсудили вопросы взаимодействия

19 июля заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провел рабочее совещание по вопросам взаимодействия фермеров с региональным отделением Россельхозбанка и автономной некоммерческой организацией «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области». В нем приняли участие руководители крестьянско-фермерских хозяйств Невельского, Печорского, Псковского, Пушкиногорского районов, ассоциаций фермеров и сельхозтоваропроизводителей области, профильных ведомств, банковской и налоговой сфер, а также Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили актуальные вопросы, с которыми сталкиваются фермеры в текущей деятельности. Один из них касается подготовки бухгалтерской и юридической документации для получения кредитов. Присутствовавший на совещании фермер из Невельского района посетовал, что с апреля этого года собирает различные справки для получения займа в 200 тысяч рублей на горюче-смазочные материалы и запчасти, однако, до сих пор полный пакет документов подготовить не получается. «Каждый раз просят представить все новые документы», — отметил он.

По мнению руководителя Псковского филиала ОАО «Россельхозбанк» Александра Тихомирова, трудности со сбором документов обусловлены зачастую низкой квалификацией бухгалтеров крестьянско-фермерских хозяйств. «Если нет документов, мы не можем форсировать события», — сказал он и добавил, что с начала года 12 фермеров региона получили займы в рамках программы льготного кредитования.

Несмотря на это, вице-губернатор поручил председателю Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву детальнее разобраться в ситуации и совместными усилиями выработать схему оптимального взаимодействия фермеров-заемщиков с кредитными учреждениями. Также он порекомендовал Ассоциации фермеров проработать вопрос о найме опытных бухгалтеров для оказания помощи фермерам в подготовке документации на получение кредитов.

Еще один волнующий фермеров вопрос — длительные сроки получения справки из налогового органа об отсутствии задолженностей. Заместитель руководителя ИФНС по Псковской области Алексей Павлов рассказал, что самым действенным в этой ситуации является обращение к системе электронных сервисов налоговой службы, где в личном кабинете налогоплательщикам в три дня оказываются различные виды услуг. Для работы с налоговой через Интернет необходим сертифицированный ключ, приобретение которого является платным. В связи с этим Сергей Перников предложил Ассоциации фермеров подумать и о том, что их бухгалтер мог бы оказывать такую услугу и, тем самым, экономить средства фермеров. Кроме того, вице-губернатор посоветовал руководителю филиала Александру Тихомирову проработать вопрос прямого запроса Россельхозбанком информации об имеющейся задолженности фермерских хозяйств в ИФНС, в целях сокращения сроков выдачи кредитов. Стороны согласились, что данное усовершенствование сыграет существенную роль в повышении доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей области.

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