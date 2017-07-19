Пскович лишился Nissan из-за многочисленных долгов

14:58, 19 июля 2017, ПАИ

Арестованный приставами автомобиль псковича продан на торгах, деньги пошли в счёт погашения задолженности по 18 исполнительным производствам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

В отношении должника на исполнении находилось сводное исполнительное производство, состоящее из 21. Задолженность псковича перед Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 и № 5 по Псковской области и ГУ Псковского регионального отделения Фонда социального страхования РФ составляла около 500 тысяч рублей.

В ноябре 2016 года в ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель арестовала его автомобиль «Nissan Tiida», который предварительно был оценен в 300 тысяч рублей. В отношении данного автомобиля был наложен также и запрет на регистрационные действия. Так как должник выполнял незначительные проплаты сумм долга, свой автомобиль он не реализовал самостоятельно в установленный срок, судебные приставы передали документы на машину на принудительную реализацию.

В июле автомобиль нашёл своего покупателя, который оплатил за него 273 тысячи рублей. Данная сумма денег пошла в счёт долга по 18 исполнительным производствам, которые 17 июля были окончены фактическим исполнением. Автомобиль передан покупателю.

На исполнении в УФССП России по Псковской области в отношении должника остаются ещё 3 исполнительных производства на сумму около 180 тысяч рублей.