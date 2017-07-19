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Общество

На выставки в Крым приглашают псковские предприятия

Предприятия Псковской области приглашают принять участие в нескольких выставках в Крыму. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, одна из них состоится с 11 по 12 сентября в Симферополе. Это выставка-форум «СтройЭнерго» и «Безопасность», посвященная строительной и энергетической отраслям. Мероприятие пройдёт при поддержке полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, главы республики Крым Сергея Аксенова и депутата государственной Думы РФ Андрея Исаева.  

С  22 по 23 сентября пройдет ежегодная выставка-форум «Агропродмаш», в которой участвуют компании, занятые в производстве сельхозтехники, продуктов питания, промышленного оборудования.

Выставки проводятся с целью налаживания экономических и предпринимательских связей между бизнесменами из регионов России и Крыма, ознакомления с возможностями ведения бизнеса и инвестирования в Республике Крым. Также участники выставок получат возможность ознакомиться с возможностями свободной экономической зоны Республики Крым. Кроме того, в рамках выставок запланированы круглые столы с представителями органов власти.

Получить подробную информацию о выставках можно по телефону +7-978-758-32-31 и на сайте.

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