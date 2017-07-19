Ликвидации свалки ртутных ламп в лесополосе под Псковом добиваются активисты ОНФ

15:26, 19 июля 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» добиваются ликвидации свалки ртутных отходов, которую обнаружили в лесополосе в Псковском районе неподалеку от деревни Глоты местные жители. Информация об этом поступила общественникам, которые связались с региональным управлением Росприроднадзора и выехали на место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Неизвестные лица выбросили в лесу, в 50 метрах от дороги, более 100 ртутных ламп дневного света, каждая длиной свыше метра, некоторые из них были разбиты. Вместе с общественниками в рейде приняли участие специалисты регионального управления Росприроднадзора и журналисты. О ситуации были проинформированы местные власти.

«На интерактивной карте свалок проекта Народного фронта в Псковской области впервые был отмечен такой экологически опасный объект. Сигнал о складировании ртутных ламп мы получили от местных жителей. Судя по всему, кто-то пытался их закопать, но не сделал этого. Между тем, обильные осадки и теплая погода способствуют распространению ядовитых ртутных паров и проникновению в почву опасных химических элементов. Наносится вред экологии. Особенностью этого металла является то, что он токсичен и опасен даже в малых количествах, так как при попадании в организм человека не выводится, а накапливается», – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

Активисты Народного фронта оградили опасную территорию маркированной лентой и направили обращения в контрольно-надзорные органы о необходимости оперативного принятия мер по ликвидации свалки, транспортировке и утилизации разбитых ртутных ламп.

«Ртутьсодержащие лампы относятся к самому опасному виду отходов I класса. Несмотря на то, что эта тема неоднократно поднималась в СМИ, мы видим, что многие граждане не в курсе, насколько опасны эти лампы и как их правильно утилизировать. По обнаруженной свалке разбитых ртутных ламп мы направили обращения в государственный комитет по делам строительства и ЖКХ администрации региона, Росприроднадзор, а также главе района. Ситуация поставлена на особый контроль региональной группой общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса», – рассказал Елизаров.

На сегодня на интерактивной карте свалок ОНФ в Псковской области отмечено 133 точки, где были обнаружены свалки бытового и строительного мусора. К настоящему времени ликвидировано 54 свалки, остальные находятся на рассмотрении и в работе экспертов ОНФ.