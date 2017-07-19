7 псковичей обратились в Кадастровую палату по «горячей линии»

19:55, 19 июля 2017, ПАИ

18 июля филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области провел «горячую линию» на тему «Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

На вопросы граждан ответила начальник отдела подготовки сведений филиала Наталья Смолковская. По итогам горячей линии в филиал поступило 7 звонков граждан. Было отмечено, что псковичей волнует, в виде какого документа можно получить сведения о своем объекте недвижимости, как можно подать запрос для получения сведений из ЕГРН и вопросы оплаты сведений из ЕГРН.

Был также задан вопрос, который касался того, что во втором разделе выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах отсутствует заполненная графа – документ основания возникновения права. Наталья Смолковская разъяснила, в каких случаях заполняется данная графа.

Кроме того, поступил вопрос о том, какую выписку из ЕГРН можно заказать, чтобы увидеть ранее учтенное право на объект. Начальник отдела пояснила, что нужно заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области призывает псковичей предлагать свои темы для проведения «горячих линий», их можно присылать на адрес электронной почты: fgu600613@60.kadastr.ru