В «Псковэнерго» актуализировали ведомость загрузки питающих центров

16:25, 19 июля 2017, ПАИ

Электропотребление по сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» этим летом существенно не изменилось и находится примерно на уровне предыдущих лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в предприятии, в день летних контрольных замеров, который в этом году проходил 21 июня, суммарное потребление в Псковской энергосистеме составило 257 МВт. В прошлом году этот показатель достигал 263 МВт.

Наибольшая загруженность трансформаторов зафиксирована в Пскове на питающих центрах 110 кВ «Льнокомбинат» и «Северная», а также «Печоры», «Поречье» и «Порхов». Минимальную загрузку демонстрируют подстанции «Юбилейная» в Плюсском районе, «Черпесса», «Суханово» и «Тарасы» в Великолукском и «Махновка» в Порховском районе. Данные о предельной загрузке трансформаторов учитываются при рассмотрении заявок на технологическое присоединение новых потребителей и дальнейшем планировании нагрузок, при разработке схем перспективного развития региональной энергосистемы и для установки устройств противоаварийной автоматики.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации традиционно подобные режимные дни проводятся во всех региональных энергосистемах дважды в год, в третью среду июня и декабря.

Контрольные мероприятия производятся в определенные интервалы времени. В указанные часы осуществляются замеры нагрузок на трансформаторах подстанций 110/35 кВ и отходящих линиях электропередачи. Мероприятие нацелено на повышение эффективности эксплуатации электрических сетей и предотвращение технологических нарушений в работе оборудования.