Учение с экипажами транспортных вертолётов стартовало в Псковской области

16:26, 19 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 19 июля, в Псковской области стартовало лётно-тактическое учение с экипажами тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26 и транспортно-боевых вертолётов Ми-8. Экипажи отработают перевозку сверхтяжёлых и негабаритных грузов как на борту вертолётов, так и на внешней подвеске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ. Особое внимание на учении будет уделено выполнению эвакуации условно повреждённой боевой техники.

Вертолетчикам предстоит перевезти для последующего ремонта и восстановления боевые машины пехоты, бронетранспортёры, артиллерийские системы и различную автомобильную технику. Также среди перевозимого имущества будут материально-технические средства и опасные грузы, требующие особых мер предосторожности при транспортировке.

Учение продлится до 23 июля, в нём принимают участие свыше 30 экипажей армейской авиации, задействованы 50 единиц военной и специальной техники.