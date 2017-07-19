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Политика

Лидия Драгунова приняла участие в парламентских слушаниях в Госдуме

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Собрания Лидия Драгунова приняла участие в парламентских слушаниях, посвящённых основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, прошедших в Государственной Думе под председательством Вячеслава Володина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дискуссию, в которой приняли участие депутаты, члены Совета Федерации, представители федеральных министерств, региональных органов власти, Центробанка, Федеральной таможенной службы, Счётной палаты и бизнес-сообщества, организовал Комитет по бюджету и налогам.

По мнению председателя комитета Андрея Макарова, документ, обсуждение которого теперь встроено в бюджетный процесс, позволяет увязать государственные обязательства и нагрузку на бизнес. При этом выполнение всех социальных обязательств возможно и без увеличения фискальной нагрузки на предпринимателей.

«Вся налоговая политика превратилась в конкуренцию льгот. Уже названий этих льгот практически невозможно запомнить. Мы принимаем новые, не оценив эффективность предыдущих. Вся налоговая политика свелась к гонке льгот, которые не работают. В результате российская налоговая система не конкурентоспособна», - заметил Андрей Макаров.

Министр финансов Антон Силуанов, коснувшись межбюджетных отношений, заявил, что в следующий трёхлетний период поддержка регионам будет оказана с учётом анализа их расходов. При этом максимальный объём межбюджетных трансфертов планируется распределить на уровне закона о бюджете. Одновременно Антон Силуанов предложил объявить мораторий на принятие федеральных решений, которые могут привести к увеличению расходов региональных бюджетов.

Участники слушаний обсудили возможные стимулы «для обеления зарплаты», варианты изменения структуры налоговой нагрузки путём снижения прямых налогов и повышения косвенных. В то же время прозвучали высказывания о неочевидности экономического и социального эффекта от такого манёвра. Часть депутатов высказалась за введение прогрессивной шкалы налогообложения. В противовес этому предложению была озвучена рекомендация собрать налоги с тех, кто сегодня их не платит. По данным экспертов, в России порядка 200-300 богатых домохозяйств не доплачивают в казну 500 млрд рублей.

По итогам обсуждения доработанный вариант «основных направлений» Правительство рассмотрит осенью и внесёт в Госдуму вместе с проектом бюджета.

«Через три месяца мы увидим, какие из наших замечаний учтены, а какие нет», - заключил Андрей Макаров.

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