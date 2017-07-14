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Госдума во втором чтении утвердила закон, обязывающий мессенджеры фильтровать сообщения

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект о регулировке мессенджеров, передает «Медуза». В документ добавили положение о том, что мессенджеры обязаны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями».

Какую именно информацию нельзя распространять, не уточняется, но определять эту процедуру будет Правительство. За принятие документа проголосовали 365 депутатов, против — один. Ещё один воздержался.

До этого в законопроекте говорилось об ограничении массовых рассылок по требованию правоохранительных органов. Издание отмечает, что ко второму чтению этот пункт из документа исключили.

Законопроект о регуляции мессенджеров приняли в первом чтении 14 июня. В частности, он вводит определение мессенджера — «сервис обмена быстрыми сообщениями» и обязывает их идентифицировать пользователей по номеру телефона. Мессенджеры также должны устраивать рассылки по требованию правоохранительных органов.

Кроме того, у пользователей должна быть возможность блокировать сообщения и фильтровать запросы от нежелательных контактов.

Законопроект о регулировании работы мессенджеров внесли в Госдуму в конце мая 2017 года. Инициаторы документа объяснили его тем, что «в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации».

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