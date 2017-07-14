Эстонские полицейские нашли украденный велосипед спустя 14 лет

16:52, 19 июля 2017, ПАИ

В Эстонии полицейские спустя 14 лет нашли велосипед, украденный с балкона многоквартирного дома в городе Тырва. Об этом пишет издание Postimees.

Владелица сразу сообщила в полицию о пропаже и указала номер рамы, но тогда велосипед найти не удалось. В 2017 году велосипед обнаружили в городе Валга, расположенном приблизительно в 28 километрах от Тырвы.

Констебль Марек Кяйс рассказал изданию, что владелица была рада сообщению об обнаружении велосипеда. «Накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Они даже пошутили, что, может, нет смысла покупать новый велосипед: вдруг вернут старый», - добавил Марек Кяйс.