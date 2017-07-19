С 20 июля автобусная остановка в псковской деревне Портянниково будет перенесена

16:23, 19 июля 2017, ПАИ

С 20 июля на маршруте автобусов №№7, 114 и 121 будет отменена остановка «улица Шоссейная», а также перенесена автобусная остановка в деревне Портянниково. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Перенос места высадки и посадки пассажиров связан с тем, что в деревне построен новый остановочный комплекс. Ранее автобусы при движении из Пскова останавливались у дома 1 по улице Сосновой, теперь будут – у дома 1 по улице Окольной.

Автобусная остановка при движении в город расположена у дома 5 по улице Каштановой.