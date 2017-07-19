Не купаться в нетрезвом виде советует псковичам Комитет по делам гражданской обороны

19:42, 19 июля 2017, ПАИ

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова (ГО и ЧС) напоминает псковичам и гостям города о мерах безопасности на воде. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во избежание травм запрещается прыгать в воду в незнакомых местах. Не рекомендуется заплывать за буйки и купаться в нетрезвом виде.

Категорически запрещается купание в местах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Это место опасно для купания». С подробной памяткой о мерах безопасности на воде можно ознакомиться здесь.