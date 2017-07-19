В честь своего столетия «Псковская правда» запустит в городских автобусах аудиогид

16:39, 19 июля 2017, ПАИ

В честь своего столетия газета «Псковская правда» запустит в автобусах Пскова аудиоэкскурсии по центру Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

«Привычная поездка в городском автобусе превратится в увлекательную экскурсию. Церкви, улицы, любопытные факты из истории города - узнать о достопримечательностях за окном стало совсем просто. Достаточно сесть в обычный городской автобус», - обещают в редакции. Аудиогид будет работать 21, 22, 23 июля – во время празднования Дня города – автобусах маршрутов №№ 1, 11 и 17. Узнать их можно будет по специальным наклейкам.

Партнерами проекта выступили «Псковпассажиравтотранс» и Псковский государственный музей-заповедник.

Отметим, что в этом году «Псковская правда» отмечает свой 100-летний юбилей. В ноябре 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».