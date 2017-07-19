0
18:08
Западный ветер и низкое давление прогнозируются в Псковской области 20 июля
16:45
РЕВИЗИЯ: Гостиница «Ольгинская»
16:39
В честь своего столетия «Псковская правда» запустит в городских автобусах аудиогид
16:09
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)
14:16
За незаконные автовокзальные сборы «Псковавтотранс» заплатит 650 тысяч
13:54
Оксана Федорова: Мы, жены, должны учиться терпению и покорности
12:03
Уникальные янтарные артефакты представят псковичи в Калининграде
Еще новости
Общество

В честь своего столетия «Псковская правда» запустит в городских автобусах аудиогид

В честь своего столетия газета «Псковская правда» запустит в автобусах Пскова аудиоэкскурсии по центру Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции издания.

«Привычная поездка в городском автобусе превратится в увлекательную экскурсию. Церкви, улицы, любопытные факты из истории города - узнать о достопримечательностях за окном стало совсем просто. Достаточно сесть в обычный городской автобус», - обещают в редакции. Аудиогид будет работать 21, 22, 23 июля – во время празднования Дня города – автобусах маршрутов №№ 1, 11 и 17. Узнать их можно будет по специальным наклейкам.

Партнерами проекта выступили «Псковпассажиравтотранс» и Псковский государственный музей-заповедник.

Отметим, что в этом году «Псковская правда» отмечает свой 100-летний юбилей. В ноябре 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • 100-летие «Псковской правды»
Псковичам предлагают узнать город с высоты
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Западный ветер и низкое давление прогнозируются в Псковской области 20 июля
19 июля 2017
Западный ветер и низкое давление прогнозируются в Псковской области 20 июля
В честь своего столетия «Псковская правда» запустит в городских автобусах аудиогид
19 июля 2017
В честь своего столетия «Псковская правда» запустит в городских автобусах аудиогид
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)
19 июля 2017
Псковский чеченец претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО) 3
За незаконные автовокзальные сборы «Псковавтотранс» заплатит 650 тысяч
19 июля 2017
За незаконные автовокзальные сборы «Псковавтотранс» заплатит 650 тысяч 1
Оксана Федорова: Мы, жены, должны учиться терпению и покорности
19 июля 2017
Оксана Федорова: Мы, жены, должны учиться терпению и покорности 3
Уникальные янтарные артефакты представят псковичи в Калининграде
19 июля 2017
Уникальные янтарные артефакты представят псковичи в Калининграде
Коттедж с видами на святыню продается в Печорах
19 июля 2017
Коттедж с видами на святыню продается в Печорах
Покататься на гироскутерах и выиграть сертификат на поездку на веломобиле смогут гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ-2017»
18 июля 2017
Покататься на гироскутерах и выиграть сертификат на поездку на веломобиле смогут гости фестиваля «ПАРК-ПРОФИ-2017»

Идет загрузка...