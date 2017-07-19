«Град Скобаря» развернётся у Троицкого моста в Пскове 22 июля

17:12, 19 июля 2017, ПАИ

22 июля с 11:00 до 23:00 у Троицкого моста в Пскове жителей и гостей города ждёт новая праздничная зона отдыха «Град Скобаря». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На площадках Финского парка выступят именитые творческие коллективы Городского культурного центра: Псковский русский народный хор, хореографический ансамбль «Лада», коллектив песни и танца «Радуга», ансамбль «Сказ» им. В. Румянцева и другие исполнители представят новые концертные программы под общим названием «Россия начинается здесь!».

Для детей и их родителей Псковский цирк покажет представление с веселыми клоунами. Концерт «А у нас во дворе…» с участием детских творческих коллективов проведут самые молодые ведущие. Предусмотрена программа для любителей эстрадной духовой музыки, молодёжь города ждет встреча с кавер-группой «Красивая-BAND».

В «Трапезной» можно будет отведать традиционные русские блюда, в лавке «Мастеровых» - приобрести памятные сувениры.