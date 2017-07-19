Нарушений в сфере недропользования стало меньше в Псковской области

18:06, 19 июля 2017, ПАИ

19 июля в администрации Псковской области состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти Псковской области, представители Псковской таможни, регионального управления Роспотребнадзора, территориального органа Федеральной службы государственной статистики, бизнес-сообщества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В частности, члены комиссии рассмотрели вопрос борьбы с нелицензионной добычей полезных ископаемых. Председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов отметил снижение количества нарушений в сфере недропользования на территории области. Так, по результатам проверок в этом году нарушения выявлены в 23% случаев, тогда как в прошлом году этот показатель составил 40%. Виктор Мусатов также рассказал, что с начала этого года Госкомитет выдал 238 лицензий на право пользования месторождениями полезных ископаемых. По его мнению, лицензирование этой деятельности ведет к сокращению незаконной добычи недр. В планах Госкомитета на третий квартал этого года — провести проверки по обследованию территорий в тех районах, где чаще всего фиксируются случаи безлицензионной деятельности. В их числе Псковский, Печорский, Великолукский, Куньинский, Дедовичский районы, уточнил Виктор Мусатов.

В свою очередь Сергей Перников предложил Виктору Мусатову совместно с председателем Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым привлекать инвесторов, которые могут быть заинтересованы вести добычу полезных ископаемых на разработанных, но неиспользуемых месторождениях. По его мнению, это также станет эффективным способом борьбы с незаконной деятельностью.

Кроме того, вице-губернатор предложил председателю Госкомитета по природопользованию наладить работу по получению информации о незаконной разработке недр с помощью общественного контроля и социальных сетей.

Также участники заседания обсудили вопрос по предотвращению незаконного оборота сельскохозяйственной продукции на территории Псковской области. С этой целью в регионе создана рабочая группа, рассказала первый заместитель начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области Татьяна Бабичева. В этом году члены группы планируют выстроить межведомственное взаимодействие по пресечению ввоза контрафактной продукции в регион, несанкционированной торговли на территории области и механизмы информирования предпринимателей о возможности обращения в государственные органы области для защиты своих прав.

В свою очередь представители бизнес-сообщества, присутствовавшие на заседании, выступили за ужесточение штрафных санкций в отношении предпринимателей, торгующих некачественными и опасными для здоровья человека продуктами. Также они предложили рассмотреть возможность проводить проверки по выявлению фактов реализации контрафактной продукции без предупреждения субъектов предпринимательской деятельности. Сергей Перников поручил Андрею Михееву системно проработать предложения предпринимателей и представить их на обсуждение на следующем заседании комиссии, которое запланировано на ноябрь.