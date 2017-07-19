Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» исполнена в Псковской области на 44%

17:40, 19 июля 2017, ПАИ

Результаты внедрения в регионе целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» обсудили члены рабочей группы по развитию и поддержке предпринимательства в Псковской области. Совещание состоялось 19 июля под руководством заместителя губернатора Сергея Перникова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

По данным на 1 июля, уровень исполнения целевой модели составляет 44%, доложил председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Дальнейший прирост уровня исполнения ожидается в 4-ом квартале текущего года, когда МФЦ начнет оказывать специализированные услуги для бизнеса. Положительной динамике будут способствовать и запланированные обучающие тренинги для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, районы завершают разработку муниципальных программ развития МСП, а Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора — программу поддержки сельхозкооперативов. Андрей Михеев выразил уверенность, что к сентябрю эта работа будет завершена и к концу года целевой показатель будет достигнут.

В ходе заседания также были внесены изменения в состав рабочей группы и «дорожную карту» внедрения в области целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Из состава группы исключили участников, вошедших в экспертную группу, которая будет заниматься мониторингом внедрения модели. В качестве новых членов в группу вошли руководители организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП (региональные Центр инноваций социальной сферы и Инжиниринговый центр, Псковский бизнес-инкубатор), а также представители органов исполнительной власти, участвующих в работе по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса.

Что касается «дорожной карты», то она приведена в соответствие с методическими рекомендациями внедрения целевых моделей. В документе обозначены даты начала и окончания реализации каждого показателя, их исходные значения, а также отражены исполнители мероприятий.

Члены рабочей группы также познакомились с результатами опроса предпринимателей по вопросам эффективности действующих налоговых льгот и возможности использования различных кредитно-гарантийных продуктов. По итогам исследования был сформирован ряд предложений, которые будут рассмотрены в ходе планирования областного бюджета на будущий год. В их числе — возможность возврата субсидий и установление налоговых льгот.

В связи с этим Сергей Перников поставил задачу подготовить экономическое обоснование эффективности предлагаемых налоговых льгот. Замгубернатора также предложил определить приоритетность мероприятий с точки зрения их влияния на доходность бюджета и согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами.