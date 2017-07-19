В Псковской области не хватает мест для хранения контрафактной продукции

17:52, 19 июля 2017, ПАИ

Вопрос определения на территории Псковской области дополнительных мест временного хранения пищевой продукции без маркировки и документов до определения дальнейшего ее использования обсудили участники заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе 19 июля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, на сегодня для временного хранения задержанных грузов в регионе предназначены два склада в Псковском и Опочецком районах. Однако, по мнению заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям Алексея Ильченко, этого недостаточно. Также из-за того, что зачастую задержание машин с контрафактом происходит в отдаленных от них местах, возникают трудности по доставке и сопровождению груза на СВХ, потому как сотрудники ГИБДД не имеют полномочий сопровождать задержанные грузовые машины на своем транспорте.

На это заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников предложил Алексею Ильченко подготовить обращение по включению контрафактной продукции в перечень грузов, требующих сопровождения автомобилями ГИБДД, чтобы в дальнейшем направить его на рассмотрение на федеральном уровне. Что касается дополнительных мест хранения, заместитель главы региона поручил профильных органам определить минимальное количество необходимых пунктов хранения и примерные районы с тем, чтобы рассмотреть этот вопрос на следующем заседании комиссии.

Алексей Ильченко также обратил внимание участников совещания на несоответствие таможенных терминалов в пунктах пропуска в деревнях Лобок и Долосцы новым требованиям для осуществления эффективного контроля, вследствие чего основной товаропоток из Белоруссии был переориентирован на Смоленскую область, откуда белорусские товары попадают в Псковскую область. Сергей Перников поручил разобраться, кто является ответственным органом за техническое оснащение таможенных терминалов на данных участках государственной границы, и инициировать обращение к ним на федеральном уровне для приведения их в нормативное состояние, чтобы не терять тот грузопоток, который шел через регион.