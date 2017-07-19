В залах Псковского музея-заповедника появятся информационные киоски

21:44, 19 июля 2017, ПАИ

В ближайшее время в залах Псковского музея-заповедника появятся информационные киоски, которые позволят гостям лучше ориентироваться в музейном пространстве, узнавать новую информацию о коллекциях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, уже сегодня специалисты ведут работу по наполнению информационного контента киосков.

Оснащение музея стало возможным в ходе реализации программы «Сохранение и использование культурного наследия в России» в рамках соглашения о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкций и развития, который предоставляет займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги. Помимо этого, МБРР осуществляет координацию мер реагирования на региональные и глобальные проблемы.

В настоящее время в рамках подпроекта «малые окна» программы специалисты осуществляют монтаж телефонной и локальной сети (скорость 100 Гб), которая позволит объединить в единое информационное пространство автоматизированные рабочие места сотрудников для создания единой музейной базы данных. Единую музейную базу данных предполагается использовать для выставок, наполнения музейного сайта, создания каталогов.

Сотрудники отдела рукописных и редких книг уже используют для оцифровки ценнейших документов специальный книжный сканер высокого разрешения. Конструктивные особенности оборудования позволяют максимально бережно сканировать документы, а специальное программное обеспечение - создавать 3D-модель книг, рассказали в учреждении культуры. В целях оцифровки музейных коллекций приобретено современное фотооборудование, позволяющее осуществлять макросъемку объектов при сохранении реальных размеров объекта.

Сотрудникам музея еще предстоит оценить возможности 3D-сканера, который позволяет сканировать объемное изображение в полевых условиях. В распоряжении научных сотрудников и ручной сканнер, который дает возможность обрабатывать документы без компьютера и программного обеспечения. Устройство перемещается по поверхности страницы и получается отсканированное изображение.

Работы современного музея сложно представить без интерактивного музейного гида и системы «Радиогид». Приобретенные радиогиды позволяют каждому экскурсанту в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышать все объяснения гида через наушник. Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом важной информации, отметили в музее.

Псковский музей-заповедник продолжает работу по программе «Сохранение и использование культурного наследия в России» в рамках «Больших окон», где предусмотрена реставрация с приспособлением Поганкиных палат, здания художественно-промышленной школы Н. Ф. Фан-дер-Флита, Дома Ксендза, Покровской башни с пряслами стен, Варлаамовской угла и Двора Постникова.