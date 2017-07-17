30 лет исполнилось отделению социального обслуживания на дому в Великих Луках

21:33, 19 июля 2017, ПАИ

Тридцатилетний юбилей отмечает отделение социального обслуживания на дому в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.



Отделение Центра социального обслуживания было создано в конце июля 1987 года. Его сотрудники стараются облегчить одиноким, больным, зачастую беспомощным людям их физические и душевные страдания, оказать помощь в приобретении самого необходимого, помочь решить самые насущные вопросы повседневной жизни и быта, рассказали в пресс-службе городской администрации. Эту задачу выполняют сегодня 54 социальных работника, все они – женщины. На обслуживании находятся более 600 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Более 20 лет в должности социального работника отделения социального обслуживания на дому трудятся 23 человека. Многие из них награждены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд.

"В день 30-летнего юбилея благодарим всех социальных работников, выполнявших и выполняющих сложную, ответственную и высокогуманную миссию по социальному обслуживанию населения. Уверены, что отделение социального обслуживания на дому и в дальнейшем будет примером, как старейшее", - отметили в Центре социального обслуживания.