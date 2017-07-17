0
20:19
Дом ребенка в Печорах получил высокую оценку членов президентского совета по правам человека
16:27
Четвёртая поликлиника
10:26
Иллюзия восприятия
15:33
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
23:00
Палатки, котелки и пилы получили воспитанники Пушкиногорской школы-интерната
13:32
В России будет предложен набор мер для повышения рождаемости
10:21
Даёшь «уравниловку»!
Еще новости
Соцсфера

30 лет исполнилось отделению социального обслуживания на дому в Великих Луках

Тридцатилетний юбилей отмечает отделение социального обслуживания на дому в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Отделение Центра социального обслуживания было создано в конце июля 1987 года. Его сотрудники стараются облегчить одиноким, больным, зачастую беспомощным людям их физические и душевные страдания, оказать помощь в приобретении самого необходимого, помочь решить самые насущные вопросы повседневной жизни и быта, рассказали в пресс-службе городской администрации. Эту задачу выполняют сегодня 54 социальных работника, все они – женщины. На обслуживании находятся более 600 граждан пожилого возраста и инвалидов.

Более 20 лет в должности социального работника отделения социального обслуживания на дому трудятся 23 человека. Многие из них награждены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд. 

"В день 30-летнего юбилея благодарим всех социальных работников, выполнявших и выполняющих сложную, ответственную и высокогуманную миссию по социальному обслуживанию населения. Уверены, что отделение социального обслуживания на дому и в дальнейшем будет примером, как старейшее", - отметили в Центре социального обслуживания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дом ребенка в Печорах получил высокую оценку членов президентского совета по правам человека
17 июля 2017
Дом ребенка в Печорах получил высокую оценку членов президентского совета по правам человека
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
25 июня 2017
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
Палатки, котелки и пилы получили воспитанники Пушкиногорской школы-интерната
16 июня 2017
Палатки, котелки и пилы получили воспитанники Пушкиногорской школы-интерната
В России будет предложен набор мер для повышения рождаемости
15 июня 2017
В России будет предложен набор мер для повышения рождаемости 2
Даёшь «уравниловку»!
14 июня 2017
Даёшь «уравниловку»! 7
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
10 июня 2017
Главврач псковской станции скорой помощи опроверг информацию о том, что использование электронных планшетов парализует работу службы
Новые детские площадки появятся в этом году в каждом округе Пскова
08 июня 2017
Новые детские площадки появятся в этом году в каждом округе Пскова
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия

Идет загрузка...