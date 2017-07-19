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Экономика

Яблоки и черешня без документов задержаны в Псковской области

18 июля на территории Псковской области задержано автотранспортное средство, перемещавшее подкарантинную растительную продукцию без сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении досмотра видимой части груза были обнаружены свежие яблоки и черешня. На упаковках заметны многочисленные следы срыва этикеток. Задержанный груз отправили на склад для более глубокой проверки, в результате которой было выявлено более 3,45 тонны свежих яблок, выращенных в Польше, и 600 кг свежей черешни украинского происхождения. Решение о его дальнейшем использовании будет принято в рамках соблюдения российского законодательства. 

Автотранспортное средство задержала межведомственная группа сотрудников правоохранительных органов и Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в ходе рейда по контролю за ввозом из Белоруссии в Россию запрещённых товаров. 

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