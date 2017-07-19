Яблоки и черешня без документов задержаны в Псковской области

22:35, 19 июля 2017, ПАИ

18 июля на территории Псковской области задержано автотранспортное средство, перемещавшее подкарантинную растительную продукцию без сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении досмотра видимой части груза были обнаружены свежие яблоки и черешня. На упаковках заметны многочисленные следы срыва этикеток. Задержанный груз отправили на склад для более глубокой проверки, в результате которой было выявлено более 3,45 тонны свежих яблок, выращенных в Польше, и 600 кг свежей черешни украинского происхождения. Решение о его дальнейшем использовании будет принято в рамках соблюдения российского законодательства.

Автотранспортное средство задержала межведомственная группа сотрудников правоохранительных органов и Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в ходе рейда по контролю за ввозом из Белоруссии в Россию запрещённых товаров.